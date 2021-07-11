Kartal düşmanı Al Nassr

Galip ÖZTÜRK – SÖZCÜ / Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, Beşiktaşlıların hayallerini yıkmasıyla gündeme geldi. Geçen sezonu 6. bitirmesinin ardından yeniden yapılanmaya giden Ortadoğu ekibi, önce siyah-beyazlıların eski oyuncusu Anderson Talisca ardından da geçen sezon Kartal'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Böylece belki de adını daha önce hayatımızda duymadığımız bir kulübü tüm Türkiye tanıdı.

İKİLİYE 12.5 MİLYON EURO

Krallıkla yönetilen ülkede özellikle prenslerin desteklediği güçlü bir yönetimle yola çıkan Al Nassr, Aboubakar'a yıllık 6 milyon Euro maaş, Talisca için ise 8 milyon Euro bonservis, 6.5 milyon Euro maaş ödedi. Ülkemizdeki döviz kurlarına bakıldığında rakamları herhangi bir kulübümüzün ödemesi ise imkânsız. Ancak petrol zenginliği ve ülkede birçok prensin uçuk servetleri ile Süper Lig'in şu anda yarışması mümkün görünmüyor.

TANIDIK OYUNCU ÇOK

BU kulüp nereden çıktı ve adeta Beşiktaş'ı neden izliyor? Brezilyalı Mano Menezes'in çalıştırdığı kulüpte ligimizden Maicon ve Amrabat da forma giydi. Hatta Maicon'un bonservis bedelini Galatasaray'a ödemediği için şubat ayında 3 dönem transfer yasağı alsa da ardından bu sorun paranın yatırılmasıyla çözüldü. Nisan ayında eski Kulüpler Birliği Başkanı Musalli Al Muammar'ın seçilmesiyle Al Nassr'ın kaderi değişmeye başladı.

40 MİLYON BORÇ ÖDENDİ

MUSALLİ Al Muammar parasal anlamda güçlü bir listeyle seçilmesinin ardından ilk iş olarak kulübün 40 milyon Euro civarındaki borcunu ödedi. Al Muammar, 2018'de Uluslararası Spor Hukuku ve 2011'de ise pazarlama iletişimi konusunda master yapmış bir isim. Bunun yanı sıra petrol ve maden finansmanı konusunda da eğitim aldı. Kısacası eğitim anlamında donanımlı ve hastalık derecesinde sevdiği futbola da bu kariyerini katıyor.

KİMİ İSTERSE TALİP!

AL NASSR, Talisca ve Aboubakar dışında Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Rachid Ghezzal ve siyah-beyazlıların mutlaka almak istediği ünlü forvet Diego Costa'ya da talip oldu. Ancak her iki isim de kariyerlerine Avrupa'da devam etmek istedikleri için Suudi kulübünün teklifini geri çevirdi. 2018-19'da şampiyonluk, 2019-20'de ikinciliğin ardından sezonu altıncı bitiren Al Nassr, yeni yıldızlarıyla hem ligde hem de uluslararası arenada ses getirmeye hazır.