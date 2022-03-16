Kartal’da kriz var! Beşiktaş’ta olağanüstü toplantı

Takımdaki istikrarsızlık ve teknik adam belirsizliği masaya yatırıldı. Önder Karaveli’nin takımın başında devam etme ihtimali kalmadı. Geliştirici özellikleri olan bir yabancı aranıyor.

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Siyah beyazlılar, son yedi maçının ikisini kazanabildi. Galatasaray yenilgisi can sıktı. Ligde sekizinciliğe gerileyen takım, Avrupa ümitlerini de azalttı… Bu gerçekler Beşiktaş'ı krize iterken yönetim kurulu dün olağanüstü olarak toplandı. Ana gündem teknik adam konusuydu. Detaylara bakalım…

KARAVELİ SINIFTA KALDI

Başkan Çebi ve yöneticilerden şimdiye dek destek gören Önder Karaveli, son haftalardaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri sonrası güven kaybına neden oldu. Yeni sezonda takımın başında kalması mümkün gözükmüyor.

İBRE YABANCIDAN YANA

Siyah beyazlı kurmaylar, ağırlıklı olarak tecrübeli bir yabancı teknik adamı takıma kazandırmak istiyor. Hedef, genç oyuncuları yıldız seviyesine yükseltecek, tecrübeli isimlerden de verim alacak bir teknik direktör.

OYUNCULAR DA UYARILACAK

Yöneticiler, futbolcularla bir toplantı yapılması ve karşılıklı sıkıntıların dinlenmesi kararı aldı. Teknik heyete karşı tavırlı olan isimler uyarılacak. Performansı düşük isimlerin de son haftalarda kendilerini göstermesi istenecek.