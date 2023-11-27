Kasımpaşa’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece Kasımpaşa'nın son dört buçuk yılda yaşadığı teknik direktör istikrarsızlığı devam etmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: “Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8’inci sırada yer alıyor. Kasımpaşa, Kemal Özdeş’in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN SONRA TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

Son dönemde yaşanan teknik direktör değişiklikleri ile dikkat çeken Kasımpaşa’da istikrarsızlık dikkat çekiyor.

Kasımpaşa’da 14 Mayıs 2019 yılında Mustafa Denizli’nin takımdan ayrılmasında bu yana tam 14 kez teknik direktör değişikliğine gidildi. Son dört buçuk yılda hiçbir çalıştırıcının 24 maçtan uzun süre takımın başında kalamadığı Kasımpaşa’da, bu dönemde, İlyas Öztürk, Kemal Özdeş (2 kez), Tayfur Havutçu, Fuat Çapa, Mehmet Altıparmak, İrfan Buz, Fuat Çapai, Şenol Can (2 kez), Cihat Arslan, Hakan Kutlu, Sami Uğurlu ve Selçuk İnan görev yaptı.

Dört buçuk yılda teknik direktörler arasında 24 maçla en uzun süre görev yapan isimler ise son döneminde Kemal Özdeş ve Sami Uğurlu oldu.

İşte Kasımpaşa’da son dört buçuk yılda görev yapan teknik direktörler: