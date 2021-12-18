Kasımpaşa, 3. teknik direktörü Hakan Kutlu’yu da gönderdi!

Kasımpaşa, 7 maçta 1 galibiyet alan teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi 17 haftada 3 teknik direktör eskitti!

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi sezona Şenol Can ile başlayıp ardından Cihat Arslan’ı takımın başına getirmişti. Hakan Kutlu, Kasımpaşa’nın 3. teknik direktörü olarak görev aldı ancak 7 maçta sadece 1 galibiyet gelince görevinden ayrıldı.

17 maçta 11 puan toplayan Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibi, ligin ilk yarısı bitmeden 4. teknik direktörünü aramaya başladı!

KASIMPAŞA’NIN AÇIKLAMASI

“Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Saygılarımızla”