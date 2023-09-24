Kasımpaşa Adana Demirspor’a ilk mağlubiyetini tattırdı
Sahasında Adana Demirspor'u mağlup eden Kasımpaşa, dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maçta üç futbolcusu kırmızı kart gören Adana Demirspor, bu sezon ligde ilk kez yenildi.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kasımpaşa, dört maçtır süren galibiyet hasretini dindirirken, Adana Demirspor ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Kasımpaşa’yı galibiyete taşıyan golleri 25. dakikada serbest vuruştan ve 51. dakikada penaltıdan Aytaç Kara kaydetti. Adana Demirspor’un tek golünü 80. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan attı. Adana Demirspor’da kaleci Ertaç Özbir 19. dakikada, Benjamin Stambouli 45+8. dakikada ve 90+7. dakikada Kevin Rodrigues kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 9’a yükseltirken, Adana Demirspor 8 puanda kaldı.
KIRMIZI KART VE GOL
Adana Demirspor’da kaleci Ertaç Özbir, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kaleci Ertaç, ceza sahası dışında kısa vuruşunda, rakip yarı saha ortalarında topu Ben Ouannes’e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlağa ceza sahası dışında elle müdahale eden Ertaç Özbir, hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Kırmızı kart pozisyonu sebebiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara’nın etkili şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İLK YARININ UZATMA DAKİKALARINDA BİR KIRMIZI KART DAHA
Adana Demirspor, ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken dokuz kişi kaldı. Stambouli, hakem kararına tepki olarak topa vurmasının ardından, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kasımpaşa, Aytaç Kara’nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Dokuz kişi kalan Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan’ın penaltıdan kaydettiği golle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.
Adana Demirspor’da Kevin Rodrigues, maçın son anları oynanırken sarı kart gördü. Son düdüğü çalan hakem Yasin Kol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası kırmızı kart gören üçüncü futbolcu oldu.