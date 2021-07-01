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Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Duisburg’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Ahmet Engin’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Güncellenme: 17:23, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar son olarak MSV Duisburg'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”