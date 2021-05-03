Kasımpaşa Alanyaspor’a 3 attı, çok kıymetli 3 puanı aldı

Süper Lig’de 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Alanyaspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa’nın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti. Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu.

Küme düşme hattında savaşan Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurum deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.

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5 MAÇ ARADAN SONRA KRITİK GALİBİYET

İç sahada Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, sezonun kritik galibiyetlerinden birine imza attı. Düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapan lacivert-beyazlılar, 5 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik galibiyetle az da olsa avantaj yakalamış oldu.

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SALİH UÇAN’DAN ÜZÜCÜ HABER

Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın 1’inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan’ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

27. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Moubandje defansın arkasında pasında topla buluşan Efkan'ın tek pasında topu alan Bareiro'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sağ kanattan Koomson'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+3. dakikada Tarkan’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Varga’nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Haddadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Hajradinovic'in penaltı noktası çevresinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

68. dakikada Davidson'un ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Efkan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.