Kasımpaşa-Başakşehir maçında gol yağdı! 7 golün 2’si iptal edildi: 2-3

Süper Lig 35. haftasında oynanan Kasımpaşa-Başakşehir maçı gol düellosuna sahne oldu. Toplam 7 golün atıldığı, ancak ikisinin iptal edildiği mücadele nefes kesti...

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de son haftaların formda iki takımı Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligin 35. haftasında oynanan maçı Başakşehir 3-2’lik skorla kazanırken, iki golün iptal edildiği mücadeleye iki ekibin kaçırdığı goller damga vurdu.

Konuk ekip Başakşehir 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen’in golüyle 1-0 öne geçerken, 43’te Mamadou Fall skoru 1-1’e getirdi. Bu golden iki dakika sonra eski Kasımpaşalı Trezeguet Başakşehir’i yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Dakika 45+3’te Gulbrandsen’in golü VAR’ın ofsayt tespitiyle iptal edildi ve Başakşehir ilk yarıyı 2-1’lik skorla önde tamamladı.

Konuk ekip Başakşehir, mücadelenin 52. dakikasında Deniz Türüç’ün penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-1 yaptı. Ancak maçı bırakmayan Kasımpaşa, golcü futbolcusu Jackson Muleka’nın 78’deki golüyle skoru 3-2’ye getirdi ve farkı tekrar 1’e indirdi.

İlk yarının son saniyesinde olduğu gibi Kasımpaşa’nın golünden birkaç dakika sonra yine Gulbrandsen sahneye çıktı. Santra yapıldıktan 19 saniye sonra Başakşehir’in dördüncü golünü atan Norveçli futbolcu, yine VAR’a takıldı. Gulbrandsen’in golden önce savunma oyuncusu Eren Elmalı’ya faul yaptığı tespit edilince gol geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlardan yararlanamayınca Başakşehir mücadeleyi 3-2’lik skorla galip tamamladı ve ligi ilk 4 içinde bitirerek Avrupa’ya gitme yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken, Kasımpaşa oynadığı son 8 maçında ikinci yenilgisini aldı.

JACKSON MULEKA YİNE GOL ATTI!

Öte yandan Kasımpaşa’nın devre arasında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Jackson Muleka gollerine Başakşehir maçında da devam etti. 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, 11. Süper Lig maçında 12. golünü kaydetti.

Kasımpaşa ligde bir sonraki maçını Sivasspor deplasmanında oynayacak. Başakşehir ise, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

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