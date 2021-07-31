SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Kasımpaşa, Başakşehir’e boyun eğdi: 2-1

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kasımpaşa, Başakşehir’e boyun eğdi: 2-1

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa’yı 2-1 yendi. Mücadeleye Başakşehir, Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, Tolga, Visça, Berkay, Aleksic ve Muhammet ilk 11’iyle başladı.

Kasımpaşa’nın ilk 11’i ise Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve Umut’tan oluştu. Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 36’ncı dakikada Aleksic’in attığı golle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa, 48’inci dakikada Tarkan’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 53’üncü dakikada Başakşehir, Deniz Türüç’ün golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 yenildi İlginizi Çekebilir Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 yenildi Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti, Greuther Fürth'ü 3-2 yendi! İlginizi Çekebilir Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti, Greuther Fürth'ü 3-2 yendi!

 

Başakşehir Berkay Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Kasımpaşa Kayserispor Tarkan