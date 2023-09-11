Kasımpaşa, Belçikalı golcü Julien Ngoy’u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Mechelen forması giyen 25 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı forvet oyuncusu Julien Ngoy'u kadrosuna kattı.

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Trendyol Süper Lig’in İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa, transfer atağını sürdürerek Belçikalı santrfor Julien Ngoy’u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki yetenekli oyuncunun sağlık kontrollerinin başarılı geçmesinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde düzenlenen özel bir törenle Ngoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Belçika futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Julien Ngoy, son olarak Belçika’nın Mechelen takımında forma giyiyordu. Kasımpaşa’nın bu transferle gücüne güç katması beklenirken, Ngoy’un Süper Lig sahnesinde sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Kasımpaşa yönetimi, Ngoy’un transferiyle ilgili olarak büyük bir heyecan içinde olduklarını ve oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Ngoy ise yeni kulübüne uyum sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.