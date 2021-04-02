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Kasımpaşa: Endişeyle takip etmekteyiz

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu müsabaka öncesi hakemler üzerinden sürdürülen tartışmaların maçın hakemini etkilememesi gerektiğini açıkladı.

Güncellenme: 17:08, 02/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kasımpaşa: Endişeyle takip etmekteyiz

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.

Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz.”

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