Kasımpaşa evinde Adana Demirspor’u fena dağıttı

Kasımpaşa sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Balotelli'nin gördüğü kırmızı kart sonrası ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Adana Demirspor 3 hafta sonra farklı kaybetti.

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Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti. Ligdeki son 3 maçında mağlup olmayan ve 7 puan Adana Demirspor, İstanbul deplasmanında farklı kaybetti.

Üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta Karagümrük deplasmanında serisi bozulan Kasımpaşa seyircisi önünde yeniden kazanmayı başardı.

11’inci dakikada Doğucan Haspolat’ın golüyle perdeyi açan Kasımpaşa, ilk yarı biterken golcüsü Muleka ile farkı 2’ye çıkardı.

BALOTELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli 45+4’te gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Mario Balotelli gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa’da 63. dakikada Muleka bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-0 yaptı. Yıldız golcü bu sezon 9. maçında 9. golünü attı. Son 20 dakika Kasımpaşa’da oyuna giren Mustafa Kapı’nın ceza sahası içinde yaptığı faulle penaltı kazanan Kasımpaşa 73’te Umut Bozok ile farkı 4’e çıkardı.

Kasımpaşa bu skorla 3 puanı hanesine yazdırdı ve bu sezon en farklı galibiyetini aldı.

Ligin flaş takımı Adana Demirspor’u 4-0’lık net skorla geçen Kasımpaşa yükselişini sürdürdü ve puanını 44 yaparak 11. sıraya çıktı.

52 puanda kalan Adana Demirspor ise maç fazlasıyla 5. sırada kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa Beşiktaş deplasmanına çıkacak, Adana Demirspor ise Trabzonspor ile evinde oynayacak.