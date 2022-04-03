Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı 90+6’da penaltıyla yıktı: 2-1

Formdaki Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı 25. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede 90+6'daki penaltı golüyle 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı

Galibiyeti 90+6’da Hadergjonaj’ın penaltısıyla alan İstanbul ekibi tarihinde ikinci kez Süper Lig’deki bir sezon içerisinde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Kasımpaşa 22. dakikada Haris Hajradinovic’in 7 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kaldı. Gaziantep FK 35. dakikada golcü stoperi Djilobodji ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 41. dakikada Muleka ile 1-1’lik dengeyi yakaladı.

Gaziantep FK’da Djilobodji 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın geride kalan dakikalarında takımlar 10’ar kişi mücadele etti.

90+5’TE PENALTI

Maçın 90+5. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Savunmanın eline çarpan topta VAR odası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’yu pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Uğurlu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Hadergjonaj 90+6’da top ve kaleci Günay’ı ayrı köşelere göndererek takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 41 puana yükselirken, Gaziantep FK 40 puanda kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta Karagümrük’e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında lider Trabzonspor’u konuk edecek.