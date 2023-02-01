Kasımpaşa Giresunspor’a patladı

Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u, geriye düştüğü maçta farklı mağlup etmeyi başararak ligdeki galibiyet hasretine son verdi. Giresunspor'un üç puan özlemi ise 6 maça çıktı.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bitexen Giresunspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri Mamadou Fall, penaltıdan Valentin Eysseric, biri penaltıdan olmak üzere ikisini Aytaç Kara ve Mortadha Ben Ouannes kaydetti. Giresunspor’un tek golü Vukan Savicevic’ten geldi.

Ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren Kasımpaşa, puanını 22’ye yükselterek düşme hattından çıktı. Üç puan özlemi 6 maça çıkan Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Kasımpaşa savunmasının çıkarken yaptığı pas hatası sonrasında top Savicevic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun yayın hemen dışından yaptığı vuruşta kaleci Erdem topu kornere çeldi.

GOL! 10′ Gireunsunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının pas hatası sonrasında Savicevic araya girdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

GOL! 14′ Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın noktada Fall bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

20′ Sağ kanatta topla buluşan Savicevic’in ortasında ceza sahası içinde Campuzano’nun kafa vuruşunda kaleci Erdem’in son anda çeldiği top direkten oyun alanına geri döndü.

26′ Kasımpaşa penaltı kazandı. Tirpan’ın pasıyla sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Fall, kaleci Onurcan’ı geçtikten sonra yerde kalınca hakem Hüseyin Göcek penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 29′ Penaltı atışını kullanan Eysseric, kaleci Onurcan ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

45′ Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Tirpan yerden içeri çevirdi. Topa hareketlenen Eysseric, ceza sahası içinde Hayrullah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Öncesinde oyunu devam ettiren Hüseyin Göçek, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 45+5’inci dakikada Aytaç Kara, penaltı atışını gole çevirdi: 3-1.

GOL! 50′ Kasımpaşa farkı 3’e çıkardı. Chouiar’ın pasıyla sol taraftan hareketlenen Yasin Özcan, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Ben Ouannes’i gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Onurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 4-1.

GOL! 66′ Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa’da Chouiar ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda top kaleci Onurcan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 5-1.