Kasımpaşa Giresunspor’u devirdi, ilk galibiyetini aldı

Sahasında Giresunspor ile karşılaşan Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 4’e yükseltti.

Kasımpaşa’nın gollerini 14. dakikada Jörgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Sezonun ilk galibiyetini alan Kasımpaşa böylece iki maç sonunda dört puana ulaşırken, GZT Giresunspor iki maçtan da mağlup ayrılmış oldu.

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