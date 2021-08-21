Kasımpaşa Giresunspor’u devirdi, ilk galibiyetini aldı
Sahasında Giresunspor ile karşılaşan Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 4’e yükseltti.
Kasımpaşa’nın gollerini 14. dakikada Jörgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Sezonun ilk galibiyetini alan Kasımpaşa böylece iki maç sonunda dört puana ulaşırken, GZT Giresunspor iki maçtan da mağlup ayrılmış oldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 14′ Traore'nin çıkarken kaptırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Okan kontrol etmek isterken sektirdi. Pozisyonu takip eden Jörgensen, ceza alanında Okan ile Douglas arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak aldığı topu sağ çaprazdan boş kaleye gönderdi. 1-0
- 24′ Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
- 47′ Douglas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sergio'nun ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeriye yaptığı ortada Diabate kale ağzında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
- 80′ Umut'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta baraja çarpan top az farkla kornere çıktı.
- 88′ Hajradinovic'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Umut'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
- GOL! 90+2′ Hajradinovic'in pasında topla buluşan Umut Bozok, ceza sahasına girer girmez kayarak yaptığı vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-0.