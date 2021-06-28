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Kasımpaşa Harun Tekin’le imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme: 18:42, 28/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Kasımpaşa Harun Tekin’le imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması formasını giyen Harun Tekin ile kadrosunu güçlendirdi.

İstanbul ekibi, deneyimli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.

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Yayınlanma Tarihi:18:40,