Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor yenişemedi

Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı: 0-0.
Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi takımın daha baskın olduğu mücadele sonrasında küme düşme hattındaki takımların yenildiği haftada Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor tehlike hattından birer puan uzaklaştı.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 36 puanla 15. sırada, konuk takım ise 34 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.
Ligin 35. haftasında Kasımpaşa, Pazar günü 16.00’da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Cumartesi günü 16.00’da sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
- 15. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana’nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah’ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
- 38. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
- 47. dakikada sağ kanattan Thelin’in ortasında defanstan seken topu ceza yayı üzerinde alan Bistrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
- 66. dakikada ceza yayından Bistrovic'in vuruşunda defanstan seken topu kaleci Ertaç Sözir kontrol etti.
- 71. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luckassen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.