Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor yenişemedi

Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı: 0-0.

Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi takımın daha baskın olduğu mücadele sonrasında küme düşme hattındaki takımların yenildiği haftada Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor tehlike hattından birer puan uzaklaştı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 36 puanla 15. sırada, konuk takım ise 34 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 35. haftasında Kasımpaşa, Pazar günü 16.00’da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Cumartesi günü 16.00’da sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

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