Kasımpaşa Kayserispor’u mağlup etti, galibiyet serisini sürdürdü

Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Kayserispor'un yenilmezlik serisi ise son buldu.

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Süper Lig’in 23. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, sahasında orta sıralarda kendisine yer bulmaya çalışan Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Son haftaların iki formda takımının mücadelesini Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Kasımpaşa’ya ligde üst üste beşinci galibiyetini getiren golleri Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Umut Bozok ve Ahmet Engin kaydetti. Ligde altı maç sonra yenilgiyle tanışan Kayserispor’un tek golü ise Mario Gavranovic’ten geldi.

GOL SEVİNCİ İKİ DAKİKA SÜRDÜ

Maça Kayserispor iyi başladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Mustafa Pektemek’in pasını iyi değerlendiren Gavranovic, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ancak Kayserispor’un gol sevinci sadece iki dakika sürdü. 14. dakikada Yasir’in kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Umut Bozok’un 36. dakikada kaydettiği golle Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa, farkı Ahmet ile arttırdı. 53. dakikada Umut Bozok’un asistini gole çeviren Ahmet, skoru 3-1’e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Kasımpaşa’nın galibiyeti ile sonuçlandı.

Ligde müthiş bir form grafiği yakalayan Kasımpaşa, üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 27’ye yükseltti. Ligde altı maçlık yenilmezlik serisi İstanbul’da sona eren Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

UMUT BOZOK BOŞ GEÇMEDİ

Kasımpaşa'da Umut Bozok attığı gollerle takımını sırtlıyor. Umut, Kayserispor maçının 36. dakikasında rakip fileleri havalandırırken, 53'te Ahmet Engin'in attığı golü de hazırlayan isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu performans ile 11. golüne ulaşırken, 5. asistine imza atmış oldu.

Forma futbolcu giydiği son 6 maçta 5 gol kaydederken, Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic'in ardından Trabzonsporlu Cornelius ile 2. sırada yer alıyor.

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