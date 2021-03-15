Kasımpaşa, Konyaspor karşısında 1 puanı 90+7’de kurtardı

Spor Süper Lig’de 30’uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti. Konuk ekip, 90+2’nci dakikada Kravets’in attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa’da 90+7’nci dakikada sahneye çıkan Hajradinovic skora denge getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan Köse- Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic- Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 62 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

GOL: Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa) – Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Bistrovic (Kasımpaşa) – Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

10’uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç’ın sert şutunda top yandan auta gitti.

21’inci dakikada kaleci Sehic, ceza sahası içinde Koomson’a çalım atmak isterken Ganalı oyuncu topa ayak koydu. Sehic, sonrasında yatarak tekrardan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj’ın ortasında Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının hemen üstünde Hajradinovic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

63’üncü dakikada rakip sahada topla buluşan Rahmanovic, topu sürdükten sonra uzak mesafeden vurdu. Top üstten auta gitti.

79’uncu dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme pasını ceza sahası dışındaki Sekidika’ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ramazan’da kaldı.

80’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Drinkwater ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Tosic’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

90+2’nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bytyqi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Kravets’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

90+7’nci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekipte Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Varga, arkadan gelen Hajradinovic’e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Sehic’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.