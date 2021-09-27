Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol düellosu: 2-2
Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olan Konyaspor, iki farklı üstünlüğü yakaladığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Konyaspor, Trabzonspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da öne geçtiği mücadeleyi beraberlikle tamamladı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Ahmed Hassan, 21. dakikasında Serdar Gürler’in attığı gollerle 2-0’lık üstünlüğü sağlayan Konyaspor, 29. dakikada Michal Travnk’in golüne engel olamayınca ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi. Mücadelenin 63. dakikasında Umut Bozok’un penaltıdan attığı golle skoru 2-2’ye getiren Kasımpaşa, kalan dakikalarda üstünlük golü için baskı kursa da karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Konyaspor 13 puana, Kasımpaşa ise 6 puana ulaştı. Kasımpaşa ligde bir sonraki maçta Fenerbahçe’ye konuk olurken, Konyaspor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.