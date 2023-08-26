Kasımpaşa Pendikspor maçında galip yok
Kasımpaşa ile Pendikspor arasında oynanan İstanbul derbisi berabere sonuçlandı. Pendikspor, Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında ligin ekibi Pendikspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Pendikspor, 45+7. dakikada David Villamayor’un penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Kasımpaşa, 81. dakikada Claudio Winck’in kaydettiği golle bir puanı kurtardı. Pendikspor’da Serkan Asan, peş peşe gördüğü iki sarı kartla 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu beraberlikle Kasımpaşa puanını 5’e, Pendikspor ise 2’ye yükseltti.
PENDİKSPOR PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar’ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck’in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’daki Alper Ulusoy’un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.
45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Golün santrası yapılmadı ve devre arasına girildi.
BERABERLİK GOLÜ MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE GELDİ
Ev sahibi ekip 81. dakikada beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic’in kullandığı kornerde ön direkteki Omeruo’nun kafayla vurduğu topu arka direkte çizgi üzerinde Winck tamamladı ve ağları havalandırdı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Pendikspor’da Serkan Asan, yaklaşık 1 dakikada arka arkaya gördüğü 2 sarı kattan oyundan atıldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.