Kasımpaşa seriye bağladı

Deplasmanda Giresunspor'u mağlup eden Kasımpaşa, ligdeki galibiyet serisine devam ettirdi. Giresunspor, Joey Pelupessy'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

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Süper Lig’in 21. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kasımpaşa, rakibini Mortadha Ben Ouannes ve Florent Hadergjonaj’ın penaltı golüyle 2-0 mağlup etti. Giresunspor’da Joey Pelupessy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maça iyi başlayan Kasımpaşa, 12. dakikada Ben Ouannes’un golüyle öne geçti. Maçta 30. dakika oynanırken Pelupessy, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda eksik rakibi karşısında penaltıyla farkı ikiye çıkaran Kasımpaşa, rahatladı. Hadergjonaj, 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda maçın sonucunu belirlerdi.

Bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü maçından da üç puanla ayrılan Kasımpaşa, puanını 21 yaparken, Giresunspor 25 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI