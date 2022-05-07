Kasımpaşa Sivas deplasmanında rahat kazandı

Kasımpaşa zorlu Sivas deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve puanını 50'ye çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan ve iddiası olmayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Eysseric ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti. Sivasspor’un tek golü 90+2. dakikada Felix’ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 50’ye çıkardı. Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor ile karşı kaşrıya gelecek. Sivasspor ise daha önce küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric’in ortasında ön direkte Fall’un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.

9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin’in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Özkan Yiğiter’in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode’nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode’nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.