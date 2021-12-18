Kasımpaşa Sivasspor maçında dört gol! Sivas ikinci yarı açıldı
Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Sİvasspor, ilk yarısını yenik tamamladığı karşılaşmadan ikinci yarı bulduğu gollerle galip ayrılmayı başardı. Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürürken, Kasımpaşa'nın kötü gidişi devam etti.
Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor’u konuk etti. İlk yarısı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Sivasspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alarak çıkışını devam ettiren Sivasspor’un gollerini Fajr ve Yatabare (2) kaydetti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa’nın tek golünü ise Camara kendi kalesine attı.
Kasımpaşa, ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle öne geçti. Camara’nın 43. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor, 50. dakikada Fajr’ın golüyle beraberliği yakaladı. 76. dakikada Yatabare’nin golü konuk ekibi öne geçirdi. 81. dakikada sahneye çıkan Yatabare, maçtaki ikinci golünü ağlara bırakarak karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Bu galibiyetle Sivasspor puanını 25’e yükseltirken, Kasımpaşa 11 puanla ligin dibinde kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 3′ Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.
- 17′ Ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 42′ Ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- GOL! 43′ Sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik’in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
- GOL! 50′ Fajr'ın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
- 75′ Sol taraftan Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
- GOL! 76′ Sağ taraftan Gradel'in içeri çevirdiği topa arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
- GOL! 81′ Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kayode'nin kale önündeki Yatabare'ye pasını aktardı. Yatabare'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3