Kasımpaşa Teknik Direktörlük görevine Cihat Arslan’ın getirildiğini duyurdu
Kasımpaşa, teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'da Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan oturdu… Son olarak Balıkesirspor’u çalıştıran Cihat Arslan 8 maçlık görev süresinin ardından takıma veda etmişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ”Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.