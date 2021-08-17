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Kasımpaşa Teknik Direktörlük görevine Cihat Arslan’ın getirildiğini duyurdu

Kasımpaşa, teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Kasımpaşa Teknik Direktörlük görevine Cihat Arslan’ın getirildiğini duyurdu

Kasımpaşa'da Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan oturdu… Son olarak Balıkesirspor’u çalıştıran Cihat Arslan 8 maçlık görev süresinin ardından takıma veda etmişti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ”Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.