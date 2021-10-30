Kasımpaşa Yeni Malatyaspor’u geçti, hasrete son verdi

Sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Kasımpaşa, rakibini yenerek galip gelememe serisini sonlandırdı. Sumudica, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenen Kasımpaşa, 8 maçlık üç puan hasretini dindirdi.

Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı ilk iki maçı kazanmayı başaran Marius Sumudica ise yeni takımıyla ilk kez mağlubiyet yaşadı. Hakan Kutlu ise Kasımpaşa’nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

İlk yarısı pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Sadiku 53. dakikada Kasımpaşa’yı 1-0 öne geçirdi. Umut Bozok’un 73. dakikada kaydettiği gol ise maçın sonucunu belirledi.

Ligde sekiz maçtır kazanamayan Kasımpaşa, böylece kötü gidişe son verdi. Puanını 9 yapan Kasımpaşa, düşme hattından az da olsa uzaklaştı. Sumudica’nın takımın başına geçmesi ise iki maçta iki galibiyet alan Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI