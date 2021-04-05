Kasımpaşa’da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş’ı deviren golü atmıştı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Aytaç Kara kulüp kararı ile kadro dışı bırakıldı… İstanbuk ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldığı açıklandı.

SARI KART GÖRDÜ OYUNDAN ÇIKARILDI

Ligin lideri Beşiktaş karşısında 19’uncu dakikada galibiyet golünü atan Aytaç Kara karşılaşmanın 57. dakikasında sarı kart görmüş ve 66. dakikada ise yeni teknik direktör Şenol Can tarafından kenara alınmıştı. Bu karardan memnun olmayan genç futbolcu oyundan çıkarken yedek kulübesi yerine, soyunma odasına gitmişti. Aytaç Kara’nın bu tavrı sonrasında Kasımpaşa Kulübü futbolcuyu kadro dışı bıraktığını duyurdu.

SERKAN REÇBER İLE TARTIŞTI

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartışmıştı. İddiaya göre soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.

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Teknik direktör Şenol Can maç sonrası yaptığı açıklamada Aytaç Kara’nın ikinci sarı kart görerek takımı 10 kişi bırakmaması için oyundan çıkardığını ifade etmişti.