Kasımpaşa’da Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 31. hafta sonunda bu sezonki 3. teknik direktörü Fuat Çapa ile de yollarını ayırdı. Çapa daha önce Kasımpaşa’da Ocak 2011-Haziran 2011 ve Şubat 2020-Temmuz 2020 tarihlerinde de görev almıştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi sezona Mehmet Altıparmak ile başlayıp 7 maç sonunda İrfan Buz’u takımına başına getirmişti. Buz takımın başında sadece 11 günde 2 maça çıkarak görevinden ayrılmıştı.

Kasımpaşa, 28 Kasım 2020’de göreve alan Fuat Çapa ile 20 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftası sonunda 31 puanla 15. sırada yer alıyor.