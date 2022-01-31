Kasımpaşa’da Nicolai Jorgensen’i serbest bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sezon başında transfer ettiği Danimarkalı forvet oyuncusu Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Kasımpaşa Kulübü, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Her şey için teşekkürler Nicolai Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen’e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Kasımpaşa kadrosuna katılan Jorgensen, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti ve 838 dakika sahada kaldı.