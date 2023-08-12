Kasımpaşa’da protokol tribünü karıştı! Yumruk yumruğa kavga çıktı…
Süper Lig'de açılış haftasında oynanan Kasımpaşa Ankaragücü maçının son anlarında protokol tribününde yumrukların konuştuğu kavga çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 1’inci haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takım temsilcileri arasında arbede yaşandı. Ankaragücü’nün 2-2’lik eşitliği yakaladığı golün ardından Kasımpaşa tribünleri ile protokol tribününde yer alan Ankaragücülüler arasında gerginlik çıktı.
YUMRUKLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Ben Ouanes’in son dakikada gelen galibiyet golünün ardından olaylar bu kez protokol tribününe taşındı. Sözlü başlayan gerginlik ardından yumruklaşmaya döndü. Protokol tribününde yer alan diğer kulüp temsilcileri ve emniyet mensuplarının araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı. (DHA)