Kasımpaşa’dan açıklama: Çok ayıp
Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı kulüpten bir açıklama yayımlandı.
İLGİLİSİNE
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— KASIMPAŞA (@kasimpasa) February 28, 2022
‘İlgilisine’ başlığı ile yapılan açıklamada ligdeki hakem yönetimine tepki vurgulanarak, “Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; çok ayıp” ifadelerine yer verildi.