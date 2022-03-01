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Kasımpaşa’dan açıklama: Çok ayıp

Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.

Yayınlanma: 00:16 - 01 Mart 2022 Güncellenme:
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Kasımpaşa’dan açıklama: Çok ayıp

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı kulüpten bir açıklama yayımlandı.

‘İlgilisine’ başlığı ile yapılan açıklamada ligdeki hakem yönetimine tepki vurgulanarak, “Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; çok ayıp” ifadelerine yer verildi.

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