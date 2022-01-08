Kasımpaşa’dan kritik galibiyet

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

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Süper Lig’in 20. haftasında düşme hattında yer alan Kasımpaşa, üst sıraları zorlayan Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa’nın gollerini Valentin Eysseric, Umut Bozok ve Michal Travnik kaydederken, Hatayspor’un tek golü Onur Ergün’den geldi.

Maça fırtına gibi başlayan Kasımpaşa, henüz 1. dakikada öne geçti. Eysseric’in kaydettiği golden beş dakika sonra Kasımpaşa, farkı ikiye çıkardı. 6. dakikada Umut’un kaydettiği gol, ev sahibi ekibin soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Kasımpaşa, 50. dakikada Travnik ile iyice rahatladı. Hatayspor, 75. dakikada Onur ile farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, kritik bir galibiyete imza atmış oldu.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 18’e yükseltirken, Hatayspor 32 puanda kaldı.

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