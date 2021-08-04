Kasımpaşa’dan savunmaya yıldız transferi: Jeffrey Bruma

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Wolfsburg'un Hollandalı stoperi Jeffrey Bruma'yı transfer etti.

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Kasımpaşa Kulübü, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.

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