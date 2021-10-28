Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü açıklandı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna getirilen ismi resmen duyurdu.

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Süper Lig’de 8 maçtır galibiyet alamayan ve Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa Kulübü, yeni hocasını açıkladı. Lacivert-beyazlı ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun göreve getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” denildi.

49 yaşındaki Hakan Kutlu, daha önce Ankaragücü, Mersin İdman Yurdu, Denizlispor, Kayserispor, Gaziantep BB, Adana Demirspor ve Giresunspor takımlarını çalıştırdı. Son olarak Denizlispor’un başında olan Kutlu, Nisan 2021 tarihinden bu yana hiçbir kulüpte görev almıyordu.