Katar dönüşü Beşiktaş’ta corona virüsü şoku

Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıkan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin ve iki futbolcunun corona virüsüne yakalandığı öğrenildi.

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Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya gelmiş, penaltı vuruşları sonrası rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş, Süper Kupa zaferinin mutluluğunu yaşayamadan, corona virüsü şokuyla sarsıldı. Katar’da oynanan maç sonrası yapılan corona virüsü testlerinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve üç futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Beşiktaş’ta corona virüsü şüphesi nedeniyle beş futbolcu Katar’a götürülmemişti. Ayrıca Rachid Ghezzal’ın da corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı.

Beşiktaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) Çaykur Rizespor ile oynanacak lig maçının ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”

Beşiktaş, Süper Lig’de 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.