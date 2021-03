‘Kaybedersem bırakacağım’ demişti! Fırat Arslan nakavt etti…

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya'nın Göppingen kentinde kendisine ait olan Fırat Arslan Spor Okulu'nda gerçekleştirdiği boks galasında rakibini üçüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Pandemi dolayısıyla bir yıldan beri ringe çıkamayan Arslan'ın performansından hiçbir şey kaybetmediği gözlendi.

Güney Amerika şampiyonu Gusmyr Perdomo, karşısında başarılı bir performans sergileyen Fırat Arslan, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, “Bu maçı kaybedersem boksu bırakacağım” demişti. Ancak gerek maçta gösterdiği performans ve gerekse bu zaferin ardından basına yaptığı açıklamada, boksa devam edeceğini ve ilk hedefinin Dünya Kıtalar Arası Şampiyonluğu, ardından dünya şampiyonluğu için ringe çıkmak olduğunu vurguladı.

Geceden nakavtla galip ayrılan Hüseyin Cinkara ile ilgili de konuşan Fırat Arslan, “Kendisine her türlü desteği veriyorum. Hedefim benden sonra bir dünya şampiyonu daha çıkarmaktır ve bunu da Hüsiyen Cinkara ile başaracağımıza inanıyorum. Buradan iş adamlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum: Pandemi dolayısıyla sporumuz zor günler yaşıyor. Karşılaşmalar seyircisiz oynanmak zorunda. Televizyonlar da son dönemlerde maçlarımızı yeterince desteklemiyor. İş adamlarımızdan sporu ve sporcuyu desteklemelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Aynı gece ringe çıkan Ali Kıydın da, adeta ringde fırtınalar estirdi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada güçlü rakibini nakavt ile yenen Kıydın, büyük bir başarıya daha imza attı.

50yr old cruiserweight Firat Arslan (48-9-3, 33 KO’s) with the KO-3 of Gusmyr Perdomo (26-10) in his return to the ring, his 60th fight, at his new gym in his hometown of Goeppingen, Germany pic.twitter.com/VSodCUT6R8

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) March 6, 2021