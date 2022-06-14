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Kayıpsız A Milli Takım, 4’te 4 için Litvanya karşısında

Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta rakiplerine isabetli şut şansı bile tanımayan A Milli Takım, 4. maçında Litvanya'yı konuk edecek. Bu maçtan alınacak 3 puan hem B Ligi'ne yükselmek hem de EURO 2024 play-off bileti için büyük avantaj demek.

Yayınlanma: 08:35 - 14 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kayıpsız A Milli Takım, 4’te 4 için Litvanya karşısında

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'deki ilk etap maçları bugün bitiyor. Türkiye, deplasmanda 6-0 yendiği Litvanya'yı İzmir'de ağırlayacak. 9 puanla lider durumdaki Ay-Yıldızlılar bugün de kazanırsa liderlik adına önemli bir adım atacak. Bu grupta 22 Eylül'e kadar başka maç olmayacak.

PLAY-OFF CEPTE OLACAK

Uluslar Ligi'nde grubu lider bitirmek, Avrupa Şampiyonası'na katılma adına önem teşkil ediyor. EURO 2024 vizesi alamayan A, B ve C liglerinin grup liderleri (Elemeleri halihazırda geçen liderler, haklarını bir alt sıradaki takıma devrediyor) ‘play-off' etabına ekleniyor. Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımın son üçünü, bu ‘play-off'lardan gelen takımlar oluşturuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Mert, Eren, Salih, Berkan, Yunus, Halil, Serdar Dursun

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Utkus, Girdvainis, Sirvys, Slivka, Magetaitis, Lasickas, Cernych, Novikovas, Klimavicius

Hakem: Stephanie Frappart

Stat: Gürsel Aksel

Saat: 21.45

A Milli Takım Altay Avrupa Euro izmir Litvanya Türkiye UEFA Yunus