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Kayode, Fenerbahçe maçında yok

Sivasspor’un futbolcusu Olarenwaju Kayode, Göztepe maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Kayode, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Kayode, Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının 70. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Olarenwaju Kayode, sarı kart gördü.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı ile pozisyonu bir kez daha inceleyen hakem Burak Şeker, Kayode'ye kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Kırmızı kartın ardından çok sinirlenen Kayode, direkt soyunma odasına gitti.

Kayode Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

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