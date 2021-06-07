Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı

ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışlara, 22 ilden 194 sporcu katıldı. 3 bin 200 metre uzunluğunda zorlu parkurda mücadele eden Kayserili sporculardan genç bayanlar kategorisinde Funda Taşkın ve genç erkekler kategorisinde yarışan Furkan Akçam birinci olarak 2 altın madalya ile Kayseri'ye dönüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Malatya'da altın madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.