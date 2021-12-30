Kayserispor 68 Aksaray Belediyespor’u rahat geçti
Kayserispor, sahasında oynadığı maçta 68 Aksaray Belediyespor'u farklı mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında TFF 3. Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Kayserispor, adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı.
Kayserispor’un gollerini 5. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ, 28. dakikada Gökhan Sazdağı, 84. dakikada Miguel Cardoso ve 88. dakikada Mario Gavranovic kaydetti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 5′ Emre Demir’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan İbrahim, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
GOL! 28′ Sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Cardoso’nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
32′ Ramazan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
42′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Carole, topu yerden müsait durumdaki Emre Demir’e çıkardı. Emre’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78′ ceza sahası dışında topla buluşan Furkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
80′ Yusuf’un yay üzerinden şutunda top direğin yanından auta çıktı.
GOL! 84′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic’in pasıyla topla buluşan Cardoso’nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0
GOL! 88′ Ceza sahası içerisinde Mustafa’nın pasıyla topla buluşan Gavranovic, önünü boşaltarak şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-0