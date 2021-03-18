Kayserispor 7 eksikle Karagümrük deplasmanında

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor’un kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Mario Paz, Silviu Lung ve Ömer Uzun’un yanı sıra kart cezalısı Uğur Demirok kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Uğur Kulaksız tarafından maç kadrosuna alınan futbolcular şöyle;

Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Abdulkadir Taştan, Zoran Kvrzic, Miguel Lopes, Ramazan Civelek, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behic, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Pedro Henrique, Talha Sarıaslan, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, İlhan Parlak, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Kevin Luckassesn ve Besard Sabovic.