Kayserispor 90+3’te 3 puanı kaptı! Müthiş maçta 3 gol, 2 kırmızı kart
Kayserispor sahasında konuk ettiği Karagümrük karşısında 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı geride tamamlayan ev sahibi geri dönüşü 73 ve 90+3'te bulduğu gollerle yaptı. 2-1 kazanan Kayserispor 4 maç sonra 3 puanla tanıştı.
Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük’ü konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 1-0 geriden gelen Kayserispor 90+3’te bulduğu golle 2-1 kazandı.
Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük’ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.
Karagümrük’te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor’da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayserispor’un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.
Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray’ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Gavranovic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen’in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor’un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci’nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Emrah Başsan’ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
27. dakikada Borini’nin pasında topla buluşan Pesic’in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Emrah Başsan’ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios’un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Borini’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
54. gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Kolovetsios'un vuruşunda topu kaleci çıkardı.
64. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
74. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Biglia'nin serbest vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı çıkardı.
90+3. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1