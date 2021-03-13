Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti ama yöneticisi farklı konuştu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa ama tepkili bir açıklama yaptı. Maçın hakemi Halis Özkahya’yı hedef alan Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdururahim Albayrak’ın “Adalet istiyoruz” çıkışına gönderme yaptı.

“Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular” diyen Berna Gözbaşı, bir muhabirin “Hakem sizce etkili oldu mu?” sorusuna “Daha fazla konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi. Başkan Gözbaşı’nın ardından konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise, iyi oynamadıklarını söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın Galatasaray maçı sonrası açıklaması: “Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular.”pic.twitter.com/xtVIw2jz6C — Sözcü Spor (@SozcuSkor) March 13, 2021



Berna Gözbaşı’nın duygusal yaklaştığını söyleyen Tokgöz, “Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu” ifadelerini kullandı.

“Hakem heyetimiz asla kırmızı olmayacağını söyledi”

Öte yandan Galatasaraylı Taylan Antalyalı’nın bir pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiği yorumlarına değinen Tokgöz, “Kayserispor tarafından eski hakemlerden oluşan altı kişilik hakem heyeti kurduk. Maçlarımızdaki kararın raporunu iletiyorlar. Bu maçtaki raporumuz geldi. Tartışılan kırmızı kart pozisyonu için hakem heyetimiz asla kırmızı olmayacağını söyledi” şeklinde konuştu.