CANLI | Kayserispor Fenerbahçe maçı | Süper Lig 31. hafta

Kayserispor Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligde 6 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, milli araya girerken 4 maçını da kaybeden Kayserispor'u yenerek 2. sıra için iddiasını sürdürmek istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın başlama saati 16.00. Bu maç öncesinde 4 maçtır yenilen Kayserispor 38 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 53 puanla 3. sırada bulunuyor.

LİGDE 42. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da Kayserispor rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 9 maç da beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Ligde son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıktığı son 6 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bu sene dış sahada oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 24 gol kaydederken, kalesinde de 20 gol gördü.

Öte yandan ligde toplam 10 galibiyeti bulunan Kayserispor, bu galibiyetlerin 9'unu iç sahada oynadığı maçlarda elde etti.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'de, Kayserispor maçı öncesi Attila Szalai ve Serdar Aziz'in sakatlıkları devam ediyor. Sarı kart sınırında bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Min-jae Kim ise kart görmeleri durumunda, ligde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.