Kayserispor galibiyeti unuttu
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, dört maçtır galibiyete hasret...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Giresunspor ile berabere kalan Kayserispor ardından Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybetti.
Dört maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar son oynadığı Konyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 10. haftanın sonunda 11 puanda kaldı. Kayserispor son 4 maçta 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol ördü.
Sarı kırmızılıların oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
Giresunspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 2-1
Alanyaspor-Kayserispor 6-3
Konyaspor-Kayserispor 2-0
MENSAH’TAN HAKEME TEPKİ
Kayserispor’da Konyaspor maçında sahaya kaptan olan çıkan Ganalı oyuncu Bernard Mensah, maç esnasında aldığı darbeler sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi.
Mensah tepkisini maç sonrasında sosyal medya hesabından, “Çok iyi hakem” notuyla paylaştı.