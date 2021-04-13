Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayserispor galibiyeti unuttu

Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.

Güncellenme: 10:00, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.

Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar 33 puanla kaldı.

Kayserispor’un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray 0-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Göztepe 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 0-1

ATTAMAH: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah, Antalyaspor maçında mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Joseph Attamah, “Sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Kötü bir gündü, şanssız bir gündü. Çok mücadele ettik, elimizden geleni yaptık ama olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz ve bundan sonra oynayacağımız maçlardan maksimum puan toplayıp ligde kalacağız” açıklamasında bulundu.

İlginizi ÇekebilirAntalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandıAntalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandı
Antalyaspor Futbol Galatasaray Göztepe Karagümrük Kayserispor Süper Lig Trabzonspor