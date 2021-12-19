Kayserispor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep FK, uzatma dakikalarında 10 kişi kaldı.

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Süper Lig’in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Gaziantep FK’yi konuk etti. Karşılaşmada iki takım da yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Gaziantep FK, 90+4. dakikada Mendyl’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu beraberlikle Kayserispor’un puanı 20’ye, Gaziantep FK’nin puanı ise 22’ye yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6′ Savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur'un şutu üst direkten döndü.

13′ Savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan’ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.

45′ Furkan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

48′ Furkan Soyalp’in ara pasında topla buluşan Figueiredo’nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutu yandan auta gitti.

51′ Sağ çaprazda Emrah Başsan’ın ortasında ceza sahası içinde toplu buluşan Gökhan Sazdağı’nın kafayla vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.

60′ Ceza sahası içinde Figueiredo’nun şutu kaleci Lung’dan döndü. Ardından topla buluşan Furkan Soyalp’in şutunu kaleci kornere çeldi.

83′ Sol kanatta Carole’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mane’nin kafayla vuruşu yandan auta gitti.

KIRMIZI KART! 90+4′ Maçta daha önce sarı kart gören Mendyl, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.