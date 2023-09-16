Kayserispor Gaziantep FK’yi Thiam’ın golleriyle yendi
Kayerispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi forveti Thiam'ın golleriyle mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Kayserispor’un gollerini 5. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Thiam kaydetti. Maçın henüz başında Kayserispor penaltı kazandı. Ceza sahası içine gönderilen topa hareketlenen Jevtovic, Ali Karimi’ye müdahalesinde rakibini yere düşürdü. Hakemin penaltı kararı sonrası meşin yuvarlağın başına geçen Thiam, topu kalecinin solundan filelere yolladı.
Karşılaşmada son dakikalar oynanırken orta sahada topla buluşan Thiam, rakiplerini geçip ceza sahası içinde kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle Kayserispor puanını 9’a yükseltirken, Gaziantep FK sıfır puanda kaldı. (AA)