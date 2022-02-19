Kayserispor, Giresunspor’u ilk yarıda geçti
Kayserispor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u ilk yarıda bulduğu mağlup etti. Ligde altı maçtır galibiyet alamayan Giresunspor, düşme hattında kurtulamadı.
Süper Lig’in 26. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-1 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor, 29. dakikada Mario Gavranovic ve 45+1’de Mert Çetin’in kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçta 86. dakikada oynanırken Giresunspor Magomed-Shapi Suleymanov ile farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Bu galibiyetle Kayserispor puanını 38’e yükseltirken, ligde altı maçtır galibiyet alamayan Giresunspor 26 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 12′ Sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Chilinho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın sahibi oldu.
- 21′ Cardoso'nun köşe atışında ceza sahasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
- GOL! 29′ Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
- 41′ Cardoso'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.
- GOL! 45+1′ Sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkadir topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Mert’in kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
- 60′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal köşeye giden topun sahibi oldu.
- 63′ Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Thiam'ın şutunda ise savunma son anda çizgi önünden topu uzaklaştırdı.
- 69′ Sağ kanattan Muhammed'in ortasında kaleye yönelen topu Bilal son anda kornere çelmeyi başardı.
- 76′ Savunmanın hatasında topu kapan Thiam pasını Mane'ye çıkardı. Topla buluşan Mane, sol çaprazda müsait pozisyondaki Abdülkadir'i gördü. Mane'nin pasıyla topla buluşan Abdülkadir'in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
- 80′ Sağ kantta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Zeki topu ceza sahasına gönderdi. Kaleye giden topu Bilal güçlükle kornere çeldi.
- 83′ Onur'un sağ kanttan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
- GOL! 86′ Chilinho'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Süleymanov, yaptığı sert vuruşla aradaki farkı 1'e indiren golü kaydetti. 2-1