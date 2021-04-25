Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Ligde son olarak 7 Mart’ta Hatayspor’u 3-1 mağlup eden Kayserispor sonraki 8 maçta 3 puan yüzü göremedi. Söz konusu haftalarda sadece 4 puan alabilen sarı kırmızılı ekip Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta hiç galip gelemedi.

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35 puanda kalan Kayserispor bitime haftalar kala 19’uncu sırada yer alıyor. Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ile yollarını ayıran Kayserispor’da Hamza Hamzaoğlu görevi bırakan 4’üncü hoca oldu.