Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Kümede kalma mücadelesi veren sarı kırmızılı kulüp son 8 maçtır galip gelemiyordu.

Güncellenme: 20:37, 25/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Ligde son olarak 7 Mart’ta Hatayspor’u 3-1 mağlup eden Kayserispor sonraki 8 maçta 3 puan yüzü göremedi. Söz konusu haftalarda sadece 4 puan alabilen sarı kırmızılı ekip Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta hiç galip gelemedi.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş Kayserispor'u rahat geçti, 'yola devam' dedi: 3-1Beşiktaş Kayserispor'u rahat geçti, 'yola devam' dedi: 3-1

35 puanda kalan Kayserispor bitime haftalar kala 19’uncu sırada yer alıyor. Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ile yollarını ayıran Kayserispor’da Hamza Hamzaoğlu görevi bırakan 4’üncü hoca oldu.

Beşiktaş Hatayspor Kayserispor Samet Aybaba söz Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:20:23,